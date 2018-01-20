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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ рассказала о ВПЛ в ОРДО

20.01.2018 14:13
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СММ ОБСЕ рассказала о ВПЛ в ОРДО

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине побывали в центре для внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в подконтрольном боевикам пророссийской группировки "ДНР" г. Харцызк.

Собеседник сообщил наблюдателям о том, что в настоящее время в центре размещаются 83 человека, в том числе 32 ребенка, перемещенные из подконтрольных "ДНР" с. Спартак (9 км к северу от Донецка), г. Иловайск (30 км к юго-востоку от Донецка), Петровского района Донецка (15 км к юго-западу от центра города) и Ясиноватой. По словам лица с двумя маленькими детьми, семья переехала в центр три месяца назад и еще не получала ни финансовой, ни гуманитарной помощи.



Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
 
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