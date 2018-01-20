Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие

20.01.2018 16:25

Сегодня, 20 января, в городе Ждановка (входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию, неподконтрольная правительству часть Донетчины) произошел выброс метана на шахте Ждановская. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.



Официальные СМИ ОРДО пока молчат, равно как сайты тамошних "ведомств". Жители же Ждановки, Енакиево и Горловки в соцсетях активно обсуждают происшествие. По их данным, взрыв произошел на 3-м участке. Якобы погибло 2 горнорабочих. Предположительная причина трагедии – выброс метана.