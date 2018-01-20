Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие

20.01.2018 16:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие

Сегодня, 20 января, в городе Ждановка (входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию, неподконтрольная правительству часть Донетчины) произошел выброс метана на шахте Ждановская. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Официальные СМИ ОРДО пока молчат, равно как сайты тамошних "ведомств". Жители же Ждановки, Енакиево и Горловки в соцсетях активно обсуждают происшествие. По их данным, взрыв произошел на 3-м участке. Якобы погибло 2 горнорабочих. Предположительная причина трагедии – выброс метана.



Теги: Донбасс, Ждановка, шахта, взрыв, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх