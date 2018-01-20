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У Захарченко уточнили, кто стал "не выездным"
В "МГБ ДНР" дали пояснение к "указу" главаря пророссийской группировки "ДНР" Александра Захарченко о запрете выезда за пределы "республики".
Отмечается, что запрет на выезд в Украину (отметим, что Украиной остается и временно оккупированная часть территории, как бы ее захватчики ни называли) распространяется на "руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к государственной тайне".
Уточняется, что речь идет о "первых руководителях республики, министрах, их заместителях, а также работниках министерств, администраций — за исключением технического персонала".
Кроме того, распространение "указа" действует "на руководителей и заместителей руководителя государственных и муниципальных предприятий и учреждений". В системе здравоохранения действие распространяется на главврачей, их заместителей, начмедов, заведующих отделениями, в системе образовании — на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедрами, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений.
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Теги: Донбасс, запрет, выездка, ДНР, Захарченко, ОРДО
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