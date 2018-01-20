Украинские военные в зоне АТО получили "специальные приборы"

20.01.2018 10:32

Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, помогая украинским военным (опекает, в частности, воинов на Светлодарской дуге), сообщи, что 19 января был завершен "проект для армии, стоимостью почти 200000 грн".



По словам Юрия, речь идет об обеспечении 53 и 54 бригады, 24-й батальона "Айдар", а также 43-й мотопехотного батальона "специальными приборами для подсвечивание шкал в прицелах минометов (старые модели), АГС (автоматический гранатомёт ) и буссолях".



Волонтер уверяет, что "всё развезено, поставлено на учёт в бригады и передано военным".



"Для того чтобы в ночное время суток хорошо и точно работать, нашим военным нужно подсвечивать шкалы в оптике, так как старые модели минометов и АГС, систем подсвечивание не имеют. Это же касается наших наблюдателей и корректировщиков огня, работающих на передовой с буссолями, - поясняет Мысягин суть проекта. - Все выходили одним простым способом, подсвечивали шкалы фонариками, телефонами, зажигалками или системами "придумайчтотосам". А так как снайпера террористов постоянно охотятся за каждой вспышкой на наших позициях, то такие способы "подсветить", давали снайперам врага прекрасную возможность охотиться на наших пацанов. К сожалению, за время войны к нас много погибших от пуль снайперов. Теперь террористы такой возможности больше не имеют".



Юрий уверяет, что "данное волонтерское изобретение устанавливается на вооружение и видит свет ТОЛЬКО ТОТ, КТО С НЕЙ РАБОТАЕТ".



"Наши военные могут абсолютно безопасно и самое главное точно, работать ночью по противнику, не переживая за свою жизнь. И ещё, огромный плюс данного прибора в том, что в нем установлена батарея у которой ресурс работы больше 12 лет", - подчеркивает волонтер.