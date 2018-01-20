Утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто

20.01.2018 09:39

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 20 января, у сех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на Донетчине, зафиксированы большие очереди. Меньше всего авто стояло у КПВВ "Новотроицкое".



Утренняя сводка с донбасских КПВВ выглядит так: "Майорск" - 60 авто на въезд и 70 – на выезд; "Гнутово" - 60 и 50, "Марьинка" - 40 и 60; "Новотроицкое" - 50 и 20 соответственно.



Напомним, что линию разграничения через донбасские пункты пропуска пересекают очень интенсивно.