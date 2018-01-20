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В Авдеевке произошло 4 убийства
В течение 2017 года в прифронтовой Авдеевке сектором криминальной полиции раскрыто 191 преступление криминальной направленности (42,4% из общего числа при областном показателе в 40,4%).
Как передает AVDEEVKA.CITY со ссылкой на руководителя Авдеевского отделения полиции Андрея Епура, в минувшем году удалось раскрыть 83 особо тяжких преступления из 164 (50,6%, тогда как среднеобластной показатель - 42,3%).
В 2017-м на территории обслуживания Авдеевского ОП было совершено 4 умышленных убийства. По 3 уголовным производствам лицам сообщено о подозрении. Одно преступление пока остается не раскрытым, проводятся следственно-розыскные действия.
Также в минувшем году зарегистрировано 3 уголовных правонарушения по факту нанесения тяжких телесных повреждений (одно пока остается без соответствующего решения – личности преступников установлены, но продолжаются следственные действия).
Дважды в 2017-м на территории обслуживания Авдеевского ОП совершались разбойные нападения. Одно дело уже направлено в суд с обвинительным актом.
Кроме того, совершено 5 грабежей (по одному в феврале и ноябре, три – в июле). По пяти уголовным производствам злоумышленникам сообщено о подозрении, три дела уже направлены в суд с обвинительным актом.
Теги: Донбасс, Авдеевка, убийство, криминал
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