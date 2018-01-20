В "ДНР" ударно "выявляют" "шпионов"

20.01.2018 17:30

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в преддверии грядущего очередного обмена пленными, главари российской оккупационной администрации "ДНР" отдали указание "силовикам и судам ДНР" активизировать процессы "выявления и осуждения" за "шпионаж и терроризм" лиц, которых планируется предоставить на обмен.



"В т.н. СМИ "ДНР" опубликованы серии статей о признании "военным трибуналом ДНР" виновных в совершении преступлений, предусмотренных "уголовным кодексом ДНР" (самые распространенные - ст. 321, шпионаж и ст. 229 террористический акт, ст. 232 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, ст. 230 содействие террористической деятельности). Так, объявлено об осуждении граждан Украины (все гражданские) - 1982 и 1994 г.р. с наказанием в 22 года в колонии строгого режима; 1994 г.р. с наказанием в 18 лет в колонии строгого режима; 1979 г.р. с наказанием в 14,6 лет в колонии строгого режима; а также "военнослужащего ДНР" 1996 г.р. с наказанием в 15 лет в колонии строгого режима. В течение 2017 г действовало подобное распоряжение, дававшее "ДНР" возможность "насобирать" пленных для обмена – на протяжении года "МГБ ДНР" задержало 246 человек по подозрению в "шпионаже и государственной измене", из них 148 - сотрудники "государственной сферы ДНР". К слову, такой массовостью задержанных "шпионов и изменников" оккупанты объясняют необходимость нынче действующего приказа главаря "ДНР" А.Захарченко "О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР" ("указ №363")", - сообщает ИС.

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