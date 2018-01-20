В Донецке дети под надзором собаки слушали "вытье" Чичериной

20.01.2018 07:02

Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина, открыто поддерживающая оккупантов Донбасса, в очередной раз "отличилась" во время приезда в Донецк.



"В областную филармонию Донецка на встречу с "одаренными детьми" приперла метрового пса, который подвывал её вытью и бренчанию на 4-х струнной недогитаре, зассал пол в зале и пару раз кидался на пытавшихся выйти во время её "концерта" детей, - уверяет врач-переселенец из Енакиево, блогер Александр Чернов. - Наверно, и привела, чтобы юные слушатели - не разбежались! Бедные дети - при их музыкальной "одаренности" - полтора часа слушать это..."