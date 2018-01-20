Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке дети под надзором собаки слушали "вытье" Чичериной

20.01.2018 07:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке дети под надзором собаки слушали "вытье" Чичериной

Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина, открыто поддерживающая оккупантов Донбасса, в очередной раз "отличилась" во время приезда в Донецк.

"В областную филармонию Донецка на встречу с "одаренными детьми" приперла метрового пса, который подвывал её вытью и бренчанию на 4-х струнной недогитаре, зассал пол в зале и пару раз кидался на пытавшихся выйти во время её "концерта" детей, - уверяет врач-переселенец из Енакиево, блогер Александр Чернов. - Наверно, и привела, чтобы юные слушатели - не разбежались! Бедные дети - при их музыкальной "одаренности" - полтора часа слушать это..."



Теги: Донецк, Донбасс, Чичерина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх