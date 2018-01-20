- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух
В оккупированном Донецке 30 квартир в доме № 23 по ул. Кирова остались без газоснабжения после того, как из газовых конфорок фонтаном потекла вода.
Сотрудники концерна "Донбассгаз" и местной жилищной управляющей компании выяснили, что жилец квартиры № 2 самостоятельно пытался заменить газовое оборудование и перепутал шланги. Впоследствии вода разошлась по газовым трубам по всему дому. Работы теперь много, так как вода замерзла во внешнем газопроводе.
Представители Ленинской РЭС Донецкого управления "Донбассгаз" сообщили, что приходится делать отверстия в газопроводе, разогревать лед и спускать воду по внешнему периметру дома, где проходит газовая труба. В квартирах же снимают счетчики, сливают воду, делают ревизию всего газового оборудования.
Работы по возобновлению газоснабжения усложняются еще и тем, что не во все квартиры есть доступ. Некоторые жители отсутствуют.
Виновнику происшествия придется оплатить ремонтно-восстановительные работы, услугу подключения газа к дому, а также компенсировать материальный ущерб тем, кто пострадал от его действий. По предварительным данным, это свыше 10 тыс. рублей.
Представители жилищной управляющей компании сообщили, что предполагаемый виновник прячется. Но его обещают найти и привлечь к ответственности.
В "Донбассгазе" отмечают, что жильцам дома еще повезло - дело могло закончиться утечкой газа и масштабным взрывом.
Теги: Донецк, Донбасс, вода, газ, ДНР, ОРДО
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- В «ДНР» идет подготовка к большим боям