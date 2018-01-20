В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух

20.01.2018 21:36

В оккупированном Донецке 30 квартир в доме № 23 по ул. Кирова остались без газоснабжения после того, как из газовых конфорок фонтаном потекла вода.



Сотрудники концерна "Донбассгаз" и местной жилищной управляющей компании выяснили, что жилец квартиры № 2 самостоятельно пытался заменить газовое оборудование и перепутал шланги. Впоследствии вода разошлась по газовым трубам по всему дому. Работы теперь много, так как вода замерзла во внешнем газопроводе.



Представители Ленинской РЭС Донецкого управления "Донбассгаз" сообщили, что приходится делать отверстия в газопроводе, разогревать лед и спускать воду по внешнему периметру дома, где проходит газовая труба. В квартирах же снимают счетчики, сливают воду, делают ревизию всего газового оборудования.



Работы по возобновлению газоснабжения усложняются еще и тем, что не во все квартиры есть доступ. Некоторые жители отсутствуют.



Виновнику происшествия придется оплатить ремонтно-восстановительные работы, услугу подключения газа к дому, а также компенсировать материальный ущерб тем, кто пострадал от его действий. По предварительным данным, это свыше 10 тыс. рублей.



Представители жилищной управляющей компании сообщили, что предполагаемый виновник прячется. Но его обещают найти и привлечь к ответственности.



В "Донбассгазе" отмечают, что жильцам дома еще повезло - дело могло закончиться утечкой газа и масштабным взрывом.