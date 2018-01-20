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В Донецкой области зафиксировали две сотни взрывов, полеты ракет и снарядов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), в Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В частности, произошло около 200 взрывов против 60.
Так, с вечера 17 до раннего утра и в ночь на 18 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с запада на восток, 26 взрывов неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 3 взрыва неопределенного происхождения и 1 снаряд с запада на восток, а затем в общей сложности 27 взрывов неопределенного происхождения, 115 снарядов (2 с востока на запад и 113 с запада на восток), а также 1 выпущенную вверх осветительную ракету — все в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 17 января камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 6 взрывов неопределенного происхождения, а затем 1 снаряд с севера на юг — все в 4–6 км к юго-востоку. Днем 18 января, находясь на юго-западной окраине Авдеевки в течение более чем 5,5 часов, наблюдатели слышали 12 взрывов неопределенного происхождения и почти 50 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км в секторе от востоко-юго-востока до юго-запада.
Вечером 17 января, пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо‑востоку от Донецка), наблюдатели 26 взрывов неопределенного происхождения и более 650 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–5 км к востоку и юго-востоку. После полудня 18 января с той же позиции команда Миссии слышала 15 взрывов, оцененных как разрывы снарядов в 2–4 км в неустановленном направлении.
Утром 18 января, находясь в подконтрольном правительству пгт Мироновский (62 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 18 взрыва неопределенного происхождения в 2–5 км к северо-востоку.
Поздно вечером 17 января в подконтрольном "ДНР" г. Дебальцево (58 км к северо‑востоку от Донецка) команда СММ слышала 23 взрыва неопределенного происхождения в 6–8 км к западо‑юго‑западу.
Утром 18 января, находясь в 4,7 км к северо-западу от подконтрольного "ДНР" г. Углегорск (49 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении 50 минут, члены патруля Миссии слышали 24 взрыва, оцененные как выстрелы — 20 из реактивной системы залпового огня (РСЗО; неустановленного типа) и 4 из вооружения неустановленного типа — в 6–8 км к юго-западу, и 1 взрыв неопределенного происхождения в 6–8 км к западо-юго-западу.
В подконтрольном "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали многочисленные очереди из крупнокалиберного пулемета, продолжавшиеся почти час на неопределенном расстоянии к юго-западу.
Теги: Донбасс, снаряды, взрывы, СММ ОБСЕ
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