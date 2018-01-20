В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео

20.01.2018 18:25

В Краматорске открыли памятник военнослужащим, отдавшим жизни в боях за Украину.



На памятнике изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова старшина Максим Ридзанич, чья группа последняя выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015-го.



Руководитель Антитеррористической операции генерал-лейтенант Михаил Забродский в своем обращении к десантникам бригады подчеркнул, что этот памятник они будут видеть каждый день, будут ходить мимо на службу, выполнять задачи повседневной деятельности, отправляться на боевой задачи и знать, что это не просто камень - это напоминание о величии духа украинского солдата образца начала 21 века.

