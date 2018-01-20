В ОРДО не пропустили косметические средства личной гигиены

20.01.2018 16:38

Сегодня, 20 января, гражданин Украины пытался перевезти через линию разграничения косметические средства.



Так, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" во время осмотра автомобиля "Volkswagen", на котором наш соотечественник направлялся в сторону временно оккупированного Донецка, пограничным нарядом Краматорского отряда было обнаружено в багажном отделении автомобиля множество косметические средства личной гигиены. Общая сумма оценки обнаруженного составляет 15000 гривен.



Нарушителя и обнаруженный товар в установленном порядке передали работникам фискальной службы для принятия правового решения, сообщает ГПСУ.

Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.

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