- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные18:18
В ОРДО не пропустили косметические средства личной гигиены
Сегодня, 20 января, гражданин Украины пытался перевезти через линию разграничения косметические средства.
Так, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" во время осмотра автомобиля "Volkswagen", на котором наш соотечественник направлялся в сторону временно оккупированного Донецка, пограничным нарядом Краматорского отряда было обнаружено в багажном отделении автомобиля множество косметические средства личной гигиены. Общая сумма оценки обнаруженного составляет 15000 гривен.
Нарушителя и обнаруженный товар в установленном порядке передали работникам фискальной службы для принятия правового решения, сообщает ГПСУ.
Напомним, что сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось более 400 авто.
Читайте также:
На одном из КПВВ у линии разграничения задержан подозреваемый в преступлениях
Житель Германии попал в неприятности у линии разграничения на Донетчине
Гражданин Украины не смог провести через КПВВ номерные знаки "ДНР"
Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование
Теги: Донбасс, задержание, пункт пропуска, КПВВ, ОРДО
- Через линию разграничения пытались переместить горное оборудование
- В КПВВ "Марьинка" задержали драгоценности
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- На КПВВ "Марьинка" задержали боевика, которые ехал на "большую" Украину за пенсией
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
- Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором20:23
- В Добропольском районе стало больше детдомов семейного типа20:12
- Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге19:50
- Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины19:26
- В Авдеевке произошло 4 убийства19:20
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных19:01
- ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?18:39
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео18:25
- В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные18:18
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление