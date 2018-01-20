В ОРДО замечен кочующий и исчезающий гранатомет

20.01.2018 06:41

18 января члены патруля СММ ОБСЕ видели автоматический гранатомет (40 мм), установленный на пикапе военного типа, который ехал на запад от г. Ясиноватая (ОРДО, 16 км к северо-востоку от Донецка) в направлении линии соприкосновения.



Через полтора часа наблюдатели видели транспортное средство, по оценке, тот же пикап, который возвращался в восточном направлении уже без гранатомета. Об этом сообщается в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января).