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В ОРДО замечен кочующий и исчезающий гранатомет
20.01.2018 06:41
18 января члены патруля СММ ОБСЕ видели автоматический гранатомет (40 мм), установленный на пикапе военного типа, который ехал на запад от г. Ясиноватая (ОРДО, 16 км к северо-востоку от Донецка) в направлении линии соприкосновения.
Через полтора часа наблюдатели видели транспортное средство, по оценке, тот же пикап, который возвращался в восточном направлении уже без гранатомета. Об этом сообщается в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января).
Теги: Донбасс, гранатомет, СММ ОБСЕ, ОРДО
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