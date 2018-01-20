Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО замечен кочующий и исчезающий гранатомет

20.01.2018 06:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО замечен кочующий и исчезающий гранатомет

18 января члены патруля СММ ОБСЕ видели автоматический гранатомет (40 мм), установленный на пикапе военного типа, который ехал на запад от г. Ясиноватая (ОРДО, 16 км к северо-востоку от Донецка) в направлении линии соприкосновения.

Через полтора часа наблюдатели видели транспортное средство, по оценке, тот же пикап, который возвращался в восточном направлении уже без гранатомета. Об этом сообщается в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января).



Теги: Донбасс, гранатомет, СММ ОБСЕ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх