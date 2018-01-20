В районе Широкино диверсантов накрыли огнем. Те сбежали, бросив раненого

20.01.2018 06:35

В послеобеденное время, в районе Широкино, украинские защитники вчера заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ.



"Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия, и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников его эвакуировали с поля боя, оказав медицинскую помощь", - сообщает пресс-центр штаба АТО.



Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.