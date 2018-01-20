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В СБУ рассказали о делах против главарей оккупантов
В Службе безопасности Украины рассказали об уголовных делах в отношении главаря боевиков "ДНР" А. В. Захарченко, главаря боевиков "ЛНР" Л. И. Пасечника, "полномочных представителей "ДНР" и "ЛНР" на переговорах контактной группы по урегулированию на Донбассе Д. В. Пушилина и В. Н. Дейнего, "руководителей" аннексированного Крыма В. А. Константинова и С. В. Аксенова и бывшего главаря боевиков "ЛНР" И. В. Плотницкого.
Соответствующую информацию в Службе безопасности Украины предоставили на информационный запрос 112.ua.
Сообщается, что Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А. В. Захарченко в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
31 июля 2014 года Захарченко был объявлен в розыск. Соответственно, в этот же день досудебное следствие в данном производстве приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с тем, что подозреваемый объявлен в розыск.
Относительно Пасечника следственным подразделением Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях расследовалось уголовное производство по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
31 августа 2016 года обвинительный акт в данном производстве направлен в порядке осуществления специального судебного рассмотрения в Сватовский районный суд Луганской области.
"Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Пушилина Д. В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) УК Украины", - отметили в СБУ.
21.07.2014 Пушилин объявлен в розыск и досудебное расследование в данном производстве остановлено.
В свою очередь, следственным подразделением Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях расследовалось уголовное производство по подозрению Дейнего В. Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.
16 октября 2015 года Дейнего объявлен в розыск, досудебное расследование в данном производстве остановлено.
Также Главным следственным управлением СБУ расследовалось уголовное по подозрению Константинова В. А. и Аксенова С. В. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 2 ст. 258 (Террористический акт), ч. 2 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ст. 341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК Украины.
11 августа 2014 года данное производство направлено в Генеральную прокуратуру Украины для дальнейшей передачи по подследственности в управление надзора за соблюдением законов в военной сфере.
Также в комментарии СБУ указано, что следственным подразделением Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области расследовалось уголовное производство по подозрению Плотницкого И. В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.
Так, 31 марта 2016 года обвинительный акт направлен в порядке осуществления специального судебного рассмотрения в Печерский районный суд г. Киева.
Кроме того, следственным подразделением УСБУ в Днепропетровской области расследовалось уголовное производство по подозрению Плотницкого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. 30 января 2017 года обвинительный акт направлен в порядке осуществления специального судебного рассмотрения в Сватовский районный суд Луганской области.
Также Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Плотницкого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
20 июня 2014 года Плотницкий объявлен в розыск, досудебное расследование в данном производстве остановлено.
Напомним, что главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Леонид Пасечник до сих пор являются гражданами Украины.
Теги: Донбасс, Крым, СБУ, ДНР, ЛНР
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