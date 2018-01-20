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В Славянске человека зарезали за долг
21-летний житель Славянска (север Донетины) решал денежный конфликт с помощью ножа. Пострадавший скончался на месте преступления до приезда медиков.
По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов в м-не Артема (г.Славянск) человек получил ножевое ранение, ставшее смертельным. При выезде на место происшествия было установлено, что погибший - местный житель 1986 года рождения.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1996 года рождения.
Задержанный пояснил, что в течение двух дней вместе с убитым и их общими знакомыми распивал алкоголь. Во время застолья между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за денежного долга последнего. В ходе драки и произошло смертельное ранение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, Славянск, убийство, полиция
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