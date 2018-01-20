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В Украине предложили создать комиссию по сбору доказательств российской агрессии
Координатор в СтопТеррор Семен Кабакаев считает, что после принятия ВР закона № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (был принят 18 января) Украина может "закрыть ключевые вопросы в отношении РФ в юридическом поле".
"Последний шаг, который должно сделать гос-во и общество, создать комиссию или другой орган, который выработает единую консолидированную претензию по отношению к РФ, - уверен Кабакаев. - Комиссия должна собирать доказательства агрессии, доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, также оценить размер убытков, за которые в будущем РФ должна платить репарации. Надеюсь, в ближайшее время эту комиссию создадут и не будут затягивать, в принципе затягивать дальше и некуда. Естественно мы должны продолжать укреплять ВСУ и обороноспособность, одними судами и претензиями сыт не будешь. Только армия сможет остановить оккупанта - и мы должны всегда это помнить".
Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.
Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.
Известный украиинский политолог и блогер Олег Пономарь прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия
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