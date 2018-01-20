В зоне АТО есть обстрелы - и нет потерь

20.01.2018 06:31

За минувшие сутки, 19 января, когда праздновалось Крещение, оккупанты Донбасса 7 раз нарушили режим тишины.



"Учитывая, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни нашим защитникам, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями, - отмечают в штабе АТО. - В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен".