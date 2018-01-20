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Архив - Донецкая область

В зоне АТО есть обстрелы - и нет потерь

20.01.2018 06:31
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В зоне АТО есть обстрелы - и нет потерь

За минувшие сутки, 19 января, когда праздновалось Крещение, оккупанты Донбасса 7 раз нарушили режим тишины.

"Учитывая, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни нашим защитникам, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями, - отмечают в штабе АТО. - В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен".



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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