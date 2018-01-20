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Архив - Донецкая область

В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные

20.01.2018 18:18
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В зоне АТО – обострение, в рядах ВСУ есть раненые и травмированные

В течение сегодняшнего дня оккупанты Донбассе совершили уже 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для сравнения – за все минувшие сутки их было 7, а в некоторые дни января и вовсе 2-3.
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На Донецком направлении сегодня противник применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП оккупанты неоднократно вели огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались вблизи н.п. Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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