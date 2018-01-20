Военный капеллан посетил с "крещенской" водой передовые позиции в Адеевской промзоне: опубликовано видео

20.01.2018 09:26

В Авдеевский промзоне – одной из самых горячих позиций зоны АТО - отпраздновали один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. К воинам прибыл военный капеллан отец Александр.



Отец Александр провел таинство освящения воды, окропил военных верующих поздравил бойцов с праздником, призвал сохранять душевную чистоту, помогать друг другу, быть готовым к покаянию, уметь терпеть и прощать. Важный религиозный обряд состоялся на передовых позициях, которые удерживают воины-десантники.



По словам капеллана, освященной считается вода из любых природных источников. Поэтому он и привез с собой такую воду – в специально подготовленных бутылочках.



"Несколько десятков бутылок с водой были подготовлены специальным образом: этикетки сняты, вместо них наклеен текст молитвы, крестик и даже иконка Михаила Архангела, покровителя славных десантно-штурмовой войск, - рассказал отец Александр на своей странице в Фейсбуке. - Всё это было освящено и разнесено по позициям".



В течение дня отец Александр посетил все передовые позиции, где провел богослужение, а также передал нательные крестики и освященную воду для защитников Украины, - отмечается в сообщении пресс-центра штаба АТО.