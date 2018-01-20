ВПЛ прекратили платить пенсию: что делать?

20.01.2018 18:39

Координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ "Право на защиту" Юлия Трало дала рекомендации касательно действий, которые нужно предпринять переселенцам, если им прекратили выплачивать пенсию.



Юлия Трало напоминает, что все граждане Украины, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто проживают на неподконтрольной правительству Украины территории, равны перед законом.



Каждому гражданину Украины на уровне Конституции и законов гарантировано право на получение пенсии.



Но, несмотря на это, повседневной практикой стало прекращение выплат пенсии как пенсионерам, проживающим на неподконтрольной правительству Украины территории, так и переселенцам. В то же время, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины №365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 8 июня 2016 года, происходят массовые нарушения права на пенсионное обеспечение.



Так, постановлением №365 предусмотрено проведение проверок фактического проживания ВПО, создание комиссий, на основании результатов таких проверок могут принимать решения о приостановлении социальных выплат, в том числе и пенсий.



Сегодня восстановления выплаты пенсии возможно только в судебном порядке. За защитой нарушенных прав пенсионеры, проживающие на неподконтрольной территории, и ВПО с помощью правозащитников активно обращаются в суд.



Итак, если Вы - переселенец и Вам, ссылаясь на Постановление КМУ № 365, прекратили выплату пенсии, для защиты нарушенных прав рекомендуем руководствоваться следующим алгоритмом действий.



Во-первых, выяснить причину прекращения выплаты пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Украины по месту Вашего фактического проживания (согласно справке ВПО).



Для этого в орган ПФУ отправьте ценным письмом с уведомлением о вручении или лично подайте в канцелярию / приемную органа ПФУ (с получением отметки о принятии на втором экземпляре) письменный запрос о разъяснении причины прекращения выплат.



Причиной прекращения может быть в идсутнисть ВПО дома во время проведения проверки органом социального защиты населения ее фактического проживания или отмены справки ВПО через получение информации от государственных органов о выезд ВПО по границу , на временно оккупированную или неподконтрольную территорию Украины на срок свыше 60 дней .



Во-вторых, подать исковое заявление в суд.



Для того, чтобы не запутаться в процессуальных нормах, желательно обратиться за юридической помощью к правозащитникам и предоставить документы, копии которых следует подготовить и приложить к исковому заявлению при обращении в суд. К таким документам относятся:



паспорт;

карточка физического лица-налогоплательщика;

справка ВПО;

Если выплата пенсии была прекращена по причине аннулирования справки ВПО, то к моменту обращения в суд желательно получить новую справку ВПО и добавить ее копию к исковому заявлению.



пенсионное удостоверение;

документы, полученные по результатам вашего обращения от территориального органа Пенсионного фонда Украины;

выписка из банковского счета, на который Вы получаете пенсию (по возможности);

оригинал квитанции об уплате судебного сбора за подачу административного иска (кроме льготных категорий граждан освобожденных от уплаты судебного сбора в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О судебном сборе").



Юристы могут помочь правильно оформить квитанцию. Обращаем внимание: в 2018 году размер судебного сбора составляет 680 гривен.



По статистике юристов БФ "Право на защиту", в целом для переселенцев судебная практика складывается весьма позитивно: более 80% решений судами вынесено в пользу ВПО. Однако необходимо учитывать, что не существует стопроцентно выигрышных дел. Кроме того, судебное разбирательство в среднем длится от 3 до 7 месяцев. Понимание этих обстоятельств и неукоснительное соблюдение рекомендаций юриста существенно повышает шансы на успешное завершение дела.



Юридическая команда БФ "Право на защиту" не только проводит юридические консультации, но и обеспечивает сопровождение судебных дел на всех этапах, ведь юридическую помощь оказывают не только юристы, но и адвокаты.



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