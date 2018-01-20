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Архив - Донецкая область

Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины

20.01.2018 19:26
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Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины

Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC.

"Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", - сказал Боцюркив, добавив, что решение связано с отсутствием финансирования.

Известно, что с ноября 2014 года до июня 2017-го программа предоставила продовольственную помощь 970 тыс. человек, находящихся в зоне эскалации конфликта.

"Дипломатический инструментарий исчерпан, и творческие подходы не предлагаются в кризисе на востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например обязательства по запрещению мин и так далее", - отметил Майкл Боцюркив.

В прошлом году сообщалось, что для обеспечения гуманитарной помощью ООН нуждающихся жителей в Украине, проживающих в зоне конфликта, необходимо выделить 187 млн долл.



Теги: Донбасс, помощь, ООН, продовольствие
 
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