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Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины
Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC.
"Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", - сказал Боцюркив, добавив, что решение связано с отсутствием финансирования.
Известно, что с ноября 2014 года до июня 2017-го программа предоставила продовольственную помощь 970 тыс. человек, находящихся в зоне эскалации конфликта.
"Дипломатический инструментарий исчерпан, и творческие подходы не предлагаются в кризисе на востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например обязательства по запрещению мин и так далее", - отметил Майкл Боцюркив.
В прошлом году сообщалось, что для обеспечения гуманитарной помощью ООН нуждающихся жителей в Украине, проживающих в зоне конфликта, необходимо выделить 187 млн долл.
Теги: Донбасс, помощь, ООН, продовольствие
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