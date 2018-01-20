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Архив - Донецкая область

Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге

20.01.2018 19:50
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Вуз-переселенец из Донецка занял достойное место в рейтинге

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), который после захвата Донецка в 2014-м пророссийскими силами, переселился в Красноармейск, переименованный в 2016 году в Покровск, занял 25-е место в рейтинге вузов "ТОП-200 Украина" 2017.

Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте osvita.ua. Подобный рейтинг - это признанная система независимого оценивания деятельности университетов для академического сообщества, работодателей и украинского общества в целом. Исходные данные для определения указанного рейтинга были предоставлены непосредственно университетами и полученные из независимых Web-ресурсов.

По словам составителей, подавляющее большинство университетов, вошедших в "Топ 200 Украина" за последние 10 лет показывают положительную динамику их работы.

Отметим, что среди перемещенных вузов ДонНТУ раз показал лучший результат.



Теги: Донецк, Донбасс, рейтинг, ДонНТУ, вузы
 
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