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Архив - Донецкая область

Житель Германии попал в неприятности у линии разграничения на Донетчине

20.01.2018 11:43
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Житель Германии попал в неприятности у линии разграничения на Донетчине

Незаконные вооруженные формирования ОРДО оставили гражданина Германии в серой зоне после закрытия КПВВ.

Как сообщили представители Донецкого погранотряда, 19 января, около 18:30, во время наблюдения в серой зоне в направлении населенного пункта Еленовка, на расстоянии около 250 м. от Контрольного поста "Березовое-2", украинские пограничники обнаружили неизвестного, который двигалась в сторону КП. На предупредительные крики пограничного наряда он не отреагировал.

Неизвестного задержали, провели осмотр ее вещей на наличие оружия, взрывчатки и средств террора. Запрещенных предметов обнаружено не было. Зато обнаружен загранпаспорт гражданина Германии 1971 года рождения.

В паспорте обнаружена отметку пересечения КПВВ "Новотроицкое" - 19-го числа.

Как иностранец объяснил позже военнослужащим оперативно-розыскного отдела ГПСУ, в Украине он находится на законных основаниях. На вопрос, с какой целью он направлялся на временно неподконтрольную территорию, сообщил, что наблюдая по телевидению события, которые происходят на Донбассе, он хотел сам убедиться в правдивости ситуации на востоке Украины, непосредственно в городе Донецк.

Вчера же около 17.00 представители незаконных вооруженных формирований его не пропустили на временно неподконтрольную украинской власти территорию Украины и вернули на подконтрольную территорию без каких-либо объяснений - под закрытие КПВВ.

Так как гражданин не владеет ни украинским, ни русским языками, он растерялся и не знал, как поступать дальше, поэтому отправился в сторону украинских пограничников с надеждой на помощь.

В дальнейшем гражданина Германии доставили в палатку ГСЧС у КПВВ, где обогрели и накормили, а также предоставили возможность переночевать.

Сегодня гражданин Германии был пропущено на подконтрольную украинской власти территорию Украины в установленном порядке.



Теги: Донбасс, Германия, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, ОРДО
 
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