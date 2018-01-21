Авдеевка послала сигнал высшим силам

21.01.2018 17:45

В прифронтовой Авдеевке, которая не раз становилась жертвой обстрелов, взывают о мире необычным способом.



Как сообщает avdeevka.city, слово "МИР" в Авдеевке недавно написали огромными буквами на припорошенном снегом футбольном поле.



"Надеемся, он все-таки существует. Вселенский разум. Потому что в Авдеевке ему посылают очень доходчивые знаки. Прямо большими буквами пишут всего лишь одно слово – мир. Одно желание на всех", - отмечает по этому поводу на своей странице в Фейсбуке группа Метинвест, в которую входит Авдеевский коксохимзавод – градообразующее предприятие Авдеевки.