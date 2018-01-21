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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДО "козырнули" "Градами" и куда-то перепрятали танки

21.01.2018 12:00
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Боевики ОРДО "козырнули" "Градами" и куда-то перепрятали танки

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 20 января), на неподконтрольной территории Донетчины зафиксированы множественные нарушения отвода вооружения, предусмотренного заключенными в Минске Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом.

Так, в неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Кроме того, за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали в ОРДО 2 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 3 самоходные гаубицы (2С1), а также констатировали, что там по-прежнему отсутствуют 2 самоходные гаубицы (2С1).

Также в неподконтрольном правительству районе Донецкой области члены патруля СММ еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что там вновь отсутствуют 9 танков (три Т-64 и шесть Т-72), а отсутствие 1 танка (Т-64) было отмечено впервые.



Теги: Донбасс, ДНР, танки, РСЗО "Град", СММ ОБСЕ, ОРДО
 
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