- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе15:55
- Последствия войны: названы данные о разрушениях на Донбассе15:34
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО15:17
- После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин15:06
- Госпогранслужба Украины подтвердила: гражданские попали под удар у оккупированной Еленовки14:51
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- Казанский о ситуации в ОРДЛО: Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, а просто издевательство14:26
- Оккупанты Донбасса пошли на расстрел мирных людей, лишь бы не возвращать Vodafone?13:59
- Разбор прилетов: полная сводка обстрелов в зоне АТО - с указанием оружия и количества выпущенных боеприпасов13:49
- В местах развода сил и средств на Донбассе – стрельба и колючая проволока13:23
Донецкую область сотрясают взрывы: названы места ударов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 20 января), в Донецкой области зафиксировано на 140 взрывов больше, чем в предыдущий отчетный период.
Несмотря на то, что в целом на Донетчине представители СММ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, взрывов стало больше (около 340 по сравнению с примерно 200).
Так, вечером 18 и ночью 19 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 1 осветительную ракету, пролетавшую с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад и 3 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 7 взрывов неопределенного происхождения и 10 снарядов (7 с востока на запад и 3 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу. В течение дня 19 января с помощью этой же камеры были зафиксированы (в хронологической последовательности) 1 взрыв неопределенного происхождения, 13 снарядов с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток и еще 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 18 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали примерно 420 взрывов (ориентировочно 140 были оценены как выстрелы из артиллерии с последующими разрывами снарядов, 5 — как выстрелы с последующими разрывами, 40 — как разрывы снарядов, а остальные — неопределенного происхождения), а также примерно 210 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии от 2 до 7 км в секторе от востока до севера. Днем 19 января с этой же позиции команда Миссии слышала приблизительно 10 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км к востоку и юго-востоку.
В течение дня 19 января, находясь на юго‑западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения и 8 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 1–4 км к востоко-юго-востоку и югу.
Вечером 18 января в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо‑востоку от Донецка) команда Миссии слышала 16 взрывов неопределенного происхождения в 6–8 км к западо‑юго‑западу.
Вечером 19 января камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда–выезда в подконтрольном правительству пос. Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 29 снарядов с севера на юг, 2 снаряда с юга на север и 2 взрыва неопределенного происхождения — все на расстоянии 2–4 км к юго-востоку.
Теги: Донбасс, Донецкая область, взрывы, СММ ОБСЕ
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко
- В Донецкой области стало больше взрывов
- На Донетчине произошло 200 взрывов
- Взрывная беда Донбасса
- Официально: хроника обстрелов и взрывов на Донетчине от СММ ОБСЕ
- О сильных взрывах в Донецке сообщают пользователи соцсетей
- В Луганске без тепла остались сотни многоэтажек, пять школ и восемь детских садиков16:03
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе15:55
- Последствия войны: названы данные о разрушениях на Донбассе15:34
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО15:17
- После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин15:06
- Госпогранслужба Украины подтвердила: гражданские попали под удар у оккупированной Еленовки14:51
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- Казанский о ситуации в ОРДЛО: Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, а просто издевательство14:26
- Оккупанты Донбасса пошли на расстрел мирных людей, лишь бы не возвращать Vodafone?13:59
- Разбор прилетов: полная сводка обстрелов в зоне АТО - с указанием оружия и количества выпущенных боеприпасов13:49
- В Луганске без тепла остались сотни многоэтажек, пять школ и восемь детских садиков16:03
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе15:55
- Последствия войны: названы данные о разрушениях на Донбассе15:34
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО15:17
- После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин15:06
- Госпогранслужба Украины подтвердила: гражданские попали под удар у оккупированной Еленовки14:51
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- Казанский о ситуации в ОРДЛО: Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, а просто издевательство14:26
- Оккупанты Донбасса пошли на расстрел мирных людей, лишь бы не возвращать Vodafone?13:59
- Разбор прилетов: полная сводка обстрелов в зоне АТО - с указанием оружия и количества выпущенных боеприпасов13:49
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке