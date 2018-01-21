Донецкую область сотрясают взрывы: названы места ударов

21.01.2018 10:29

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 20 января), в Донецкой области зафиксировано на 140 взрывов больше, чем в предыдущий отчетный период.



Несмотря на то, что в целом на Донетчине представители СММ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, взрывов стало больше (около 340 по сравнению с примерно 200).



Так, вечером 18 и ночью 19 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 1 осветительную ракету, пролетавшую с запада на восток, 1 снаряд с востока на запад и 3 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 7 взрывов неопределенного происхождения и 10 снарядов (7 с востока на запад и 3 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу. В течение дня 19 января с помощью этой же камеры были зафиксированы (в хронологической последовательности) 1 взрыв неопределенного происхождения, 13 снарядов с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток и еще 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.



Вечером 18 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали примерно 420 взрывов (ориентировочно 140 были оценены как выстрелы из артиллерии с последующими разрывами снарядов, 5 — как выстрелы с последующими разрывами, 40 — как разрывы снарядов, а остальные — неопределенного происхождения), а также примерно 210 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии от 2 до 7 км в секторе от востока до севера. Днем 19 января с этой же позиции команда Миссии слышала приблизительно 10 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км к востоку и юго-востоку.



В течение дня 19 января, находясь на юго‑западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения и 8 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 1–4 км к востоко-юго-востоку и югу.



Вечером 18 января в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо‑востоку от Донецка) команда Миссии слышала 16 взрывов неопределенного происхождения в 6–8 км к западо‑юго‑западу.



Вечером 19 января камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда–выезда в подконтрольном правительству пос. Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 29 снарядов с севера на юг, 2 снаряда с юга на север и 2 взрыва неопределенного происхождения — все на расстоянии 2–4 км к юго-востоку.