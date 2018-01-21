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Архив - Донецкая область

Госпогранслужба Украины подтвердила: гражданские попали под удар у оккупированной Еленовки

21.01.2018 14:51
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Госпогранслужба Украины подтвердила: гражданские попали под удар у оккупированной Еленовки

Сегодня, 21 января, представители Госпогранслужбы узнали от лиц, пересекающих линию соприкосновения, о трагедии в районе Еленовки (Оленовки) – на неподконтрольной территории.

"От лиц, следующих через линию разграничения украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали ли в результате обстрела, то поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства. Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется", - отмечает ГПСУ, подчеркивая, что пограничники сообщили о ЧП представителям международных организаций.

Ранее о драме в районе Еленовки сообщили оккупанты Донбасса, традиционно обвиняя во всём ВСУ. Между тем, всё очень похоже на то, что кровавую провокацию устроили они сами. И дело тут во многом - в мобильной связи...



Теги: Донбасс, пограничники, обстрел, Еленовка, ОРДО
 
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