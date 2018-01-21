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Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины
Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетит завтра, 22 января, район с. Чермалык на юге подконтрольной правительству части Донетчины.
Как отмечается в сообщении СММ ОБСЕ, Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование района с. Чермалык. Журналистов приглашают присоединиться к патрулю с Александром Хугом. Встреча в 9:00 (по киевскому времени) – с. Чермалык (Дом культуры)
Работники СМИ, желающие осветить патруль, обязательно должны связаться с пресс-службой Миссии. Контакт:
• Мария Алексевич, тел.: +380 50 381 51 92; эл. почта: [email protected]; [email protected]
"Представителям СМИ нужно самостоятельно заниматься всеми вопросами, связанными с проездом, проживанием, доступом и возможностью работать в соответствующих районах. Обратите внимание, что Миссия не может предоставить СМИ гарантии безопасности или доступа", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с 21 по 25 января Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине.
Отметим, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и обострение ситуации в целом.
Теги: Донбасс, Чермалык, Александр Хуг, СММ ОБСЕ
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