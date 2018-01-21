Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины

21.01.2018 20:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины

Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетит завтра, 22 января, район с. Чермалык на юге подконтрольной правительству части Донетчины.

Как отмечается в сообщении СММ ОБСЕ, Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование района с. Чермалык. Журналистов приглашают присоединиться к патрулю с Александром Хугом. Встреча в 9:00 (по киевскому времени) – с. Чермалык (Дом культуры)

Работники СМИ, желающие осветить патруль, обязательно должны связаться с пресс-службой Миссии. Контакт:

• Мария Алексевич, тел.: +380 50 381 51 92; эл. почта: [email protected]; [email protected]

"Представителям СМИ нужно самостоятельно заниматься всеми вопросами, связанными с проездом, проживанием, доступом и возможностью работать в соответствующих районах. Обратите внимание, что Миссия не может предоставить СМИ гарантии безопасности или доступа", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 21 по 25 января Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине.

Отметим, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и обострение ситуации в целом.



Теги: Донбасс, Чермалык, Александр Хуг, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх