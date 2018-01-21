Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины

21.01.2018 20:49

Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетит завтра, 22 января, район с. Чермалык на юге подконтрольной правительству части Донетчины.



Как отмечается в сообщении СММ ОБСЕ, Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование района с. Чермалык. Журналистов приглашают присоединиться к патрулю с Александром Хугом. Встреча в 9:00 (по киевскому времени) – с. Чермалык (Дом культуры)



Работники СМИ, желающие осветить патруль, обязательно должны связаться с пресс-службой Миссии. Контакт:



• Мария Алексевич, тел.: +380 50 381 51 92; эл. почта: [email protected]; [email protected]



"Представителям СМИ нужно самостоятельно заниматься всеми вопросами, связанными с проездом, проживанием, доступом и возможностью работать в соответствующих районах. Обратите внимание, что Миссия не может предоставить СМИ гарантии безопасности или доступа", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что с 21 по 25 января Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине.

Отметим, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и обострение ситуации в целом.