Как выживает прифронтовое Зайцево

21.01.2018 14:45

Почти четыре года жители небольшого поселка Зайцево вблизи временно оккупированной Горловки живут под постоянными обстрелами, без газа, без отопления и практически без воды. Долгое время здесь не было даже электроэнергии. Команда Антикризисного медиа-центра побывала в Зайцево, чтобы изучить ситуацию с обеспечением поселка коммунальными услугами, а также продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости.



Вот, что увидели представители АКМЦ:



"С бахмутской трассы, минуя КПВВ, мы попали сразу в Майорск. Здесь находится Зайцевская военно-гражданская администрация. В Майорске несколько многоэтажных домов, жители которых больше всего страдают от обстрелов и отсутствия коммунальных благ. Увидев нашу съемочную группу, они подходят и охотно рассказывают о своей жизни, надеясь через СМИ добиться решения своих проблем.



"Может быть, хоть вы нам поможете, – обращается к нам Людмила. – Я никуда не уезжала все эти годы, даже в самые сильные обстрелы оставалась в своей квартире. Таких, как я, несколько человек в этой пятиэтажке. У нас были прямые попадания в крышу, вылетали окна, двери. Нам помогали с ремонтом, что-то сами ремонтировали, правда крышу залатали только этой осенью. Но самое ужасное, что у нас нет отопления и газа. Мы обогреваемся и готовим еду на электричестве, и когда его отключают, это катастрофа. Воды у нас тоже, можно сказать, нет. Можно набрать в подвале тонкой струйкой мутную жидкость, или идти в колодец на улицу, а потом тащить эти баллоны на пятый этаж. Мы все устали и хотим жить по-человечески. Неужели мы этого не заслужили? Разве так сложно наладить хотя бы элементарные удобства – бесперебойно подавать воду и свет?".



С этими вопросами мы идем к руководителю Зайцевской ВГА Владимиру Веселкину. Он объясняет, что до войны все коммуникации шли из Горловки, сейчас их перерезает линия фронта, после многократных обстрелов они разрушены.



"Некоторое время в начале войны Зайцево продолжало получать электроэнергию от Горловки, но после очередного обрыва мы так и не смогли добиться от российской стороны "режима тишины", чтобы отремонтировать ЛЭП. Нас постоянно кормили обещаниями, в результате большая часть поселка 13 месяцев была без света, – рассказал Владимир Веселкин. – Поэтому было принято решение провести альтернативную линию от Торецка. С 1 августа 2017 года мы получаем электроэнергию с украинской территории. Поскольку обстрелы не прекращаются, нередко бывают аварийные ситуации и на этих линиях. Их стараются устранить как можно быстрее, так как от нее запитан КПВВ "Майорск". Так что главный источник жизнеобеспечения у нас работает достаточно стабильно".



Для жителей Зайцево, которые вынуждены потреблять много электроэнергии, с начала 2017 года был установлен льготный тариф: в отопительный период жители многоквартирных домов оплачивают до 3600 киловатт в месяц по 90 копеек. В частном секторе печное отопление, но не всем по карману купить дорогостоящий уголь. Люди с риском для жизни идут за дровами в лесопосадки, где могут нарваться на мины и растяжки. "Протоптали тропинки, и ходим по ним за сухостоем. А что делать, надо же как-то обогревать дом. Скоро и эти дрова закончатся, а в другие посадки заходить нельзя, там все заминировано", – объясняет Инна.



Газ в поселок тоже поступал из Горловки, но газифицирован был только Майорск и 80 процентов Жованки. С начала войны поставки голубого топлива прекратились, отопительная система в многоквартирных домах полностью разморозилась, котельная из Майорска была вывезена не неподконтрольную территорию.



"Думаю, что оптимально сделать в квартирах электрическое отопление. При хорошем внутреннем утеплении и тройных стеклопакетах, с учетом льготного тарифа это будет дешевле, чем централизованное отопление", – говорит Владимир Веселкин.



Строительство альтернативного газопровода в Зайцево пока не планируется.



Перебои с водой также связаны с тем, что источник водоснабжения находится в Горловке, а узел учета и задвижка – прямо на линии соприкосновения.



"Часть водопровода на нашей территории разбита, и чтобы его отремонтировать, надо перекрыть задвижку, то есть выйти за линию фронта, где все простреливается. Я сам два раза это делал, после чего мы ремонтировали свой участок. Но летом от пули снайпера там погиб солдат, и командир запретил мне выходить на позиции, – сообщил глава ВГА. – Мы неоднократно запрашивали "режим тишины", но так и не добились ответа. Поэтому у нас идут огромные потери воды из-за порыва, который мы не можем устранить, а люди испытывают огромные неудобства".



По словам Владимира Веселкина, решение этой проблемы зависит не только от боевых действий.



"Я считаю, что это халатность областного коммунального предприятия "Вода Донбасса", – заявил он. – Достаточно на нашей территории поставить задвижку, и мы сможем оперативно устранять аварии. Четыре месяца подряд у нас выливаются в землю огромные объемы питьевой воды, а "Вода Донбасса" ничего не предпринимает. Я обращался в обладминистрацию, но пока ответа нет".



В результате сильной протечки на водоводе в сети нет давления, жители Зайцево по каплям собирают воду в подвалах и в подземных коллекторах.



За товарами первой необходимости жители Зайцево, как правило, выезжают в Бахмут, так как в самом поселке ассортимент в магазинах небольшой, а цены выше. Например, в Майорске работает единственный продуктовый киоск. Хлеб завозят один раз в два дня. Покупателей рядом мы не увидели.



"Мы ездим за покупками в Бахмут, хоть это и накладно. Дорога туда и обратно обходится в 60 гривень, но там мы можем выбрать то, что нам надо, и купить дешевле. Заодно пенсию в банкомате снимаем, или решаем какие-нибудь свои вопросы", – объясняет местная жительница Светлана.



Кроме того, в Бахмут приходится ездить и за лекарствами – во всем Зайцево нет ни одного аптечного пункта. Зато после подчинения поселка Бахмутскому району и появлением военно-гражданской администрации здесь появился медико-санитарный пункт с постоянным дежурством фельдшера. Также по графику осуществляют прием врачи-терапевты и педиатры, периодически привозят флюорограф и кардиограф. Специализированную медицинскую помощь люди получают в больнице поселка Опытное.



Жители Зайцево признают, что после того, как они перестали быть "серой зоной", жить стало легче. Раньше, чтобы выехать на украинскую территорию, им приходилось пересекать КПВВ, были ограничения на провозимые товары. Сейчас автобус на Бахмут ходит регулярно, пенсионеры могут даже воспользоваться бесплатными талонами на проезд, которые предоставляет Бахмутское АТП.



Люди постепенно возвращаются в свои дома. Сейчас в Зайцево проживает 1000 человек, из них 46 детей до 18 лет. В прошлом году родилось трое малышей.



Значительную помощь жителям прифронтового поселка оказывают международные гуманитарные организации. "Человек в беде" помогает стройматериалами и индивидуальными наборами, "Красный Крест", помимо этого, выплачивает ежемесячное денежное пособие, "АДРА" начинает программу восстановления частного жилья.



Люди ценят это и благодарят за позитивные изменения, но им очень хочется в своих домах "жить по-человечески". Поэтому они просят областную администрацию обратить на них внимание, ведь невозможно четыре года подряд жить в режиме чрезвычайной ситуации – вечно терпеть бытовые трудности и находиться в психологическом напряжении".