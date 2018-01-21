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Казанский о ситуации в ОРДЛО: Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, а просто издевательство
Известный журналист и блогер Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную часть Донетчины, в интервью "Апострофу" прокомментировал ситуацию в ОРДЛО.
"Просто пришла группировка людей с оружием, захватила власть и теперь диктует свои порядки. Кто эти люди? Они самозванцы, их никто не выбирал, никто не признавал. Ни одна страна мира их не признала, даже Россия", - отмечает Денис.
Он напоминает, что недавно глава МИД РФ Сергей]Лавров во время своего выступления в очередной раз признал оккупированную часть Донбасса территорией Украины.
"Как выразился Лавров, Россия признает границы Украины без Крыма. Этим он дал понять, что Россия признает Донецк и Луганск территорией Украины, - считает Казанский. - Соответственно, эти люди вообще никем не признаны, но, тем не менее, они диктуют свои условия. А живущие на Донбассе люди, те самые русские люди, которых они якобы "спасают", которых они якобы пришли "защищать", превращены в какой-то бесправный скот, с которого можно лупить деньги, которому можно давать какие-то копеечные подачки в виде пенсий и минимальных зарплат".
Возможность протеста против "властей" ОРДЛО журналист исключает.
"Сейчас уже невозможно так сделать, сколько бы людей ни вышло, - уверен он. - Им и не дадут выйти, разве что какая-то стихия обрушится, но мне сложно себе это представить. Ведь даже малейший протест кто-то должен организовать. А любой такой организатор моментально обвиняется в том, что является "пособником фашистов". Потом его либо убивают, либо просто пытают и отправляют куда-то в подвал и держат в заключении. Вот и все. Классический тоталитарный режим, Северная Корея в миниатюре – в виде непризнанного псевдогосударственного образования".
Денис подчеркивает, что железный занавес уже опускается.
"То, что на Донбассе будет происходить этот процесс, стало очевидно, как только бандиты захватили власть, - отмечает журналист. - Исчезли суды, банки, все атрибуты цивилизованного общества, и оттуда стали разъезжаться люди. Все, кто когда-то был локомотивом экономики, у кого были какие-то деньги и знания, уехали сразу, еще в 2014 году. Остальные потихоньку продолжают разъезжаться. Едут не обязательно в Украину – кто-то в Россию, кто-то в Польшу на заработки. Статистики нет, потому что та сторона ее не предоставляет, а мы не можем ее вести. Но то, что люди уезжают – это очевидно и понятно".
Казанский считает, что главари ОРДЛО будут всячески ограничивать возможности для передвижения.
"Сейчас всем жителям пытаются раздать паспорта, которые нигде, кроме как на российской границе, не действительны, а в остальной мир ты с ними не уедешь. В Украине людям с той территории становится все сложнее оформить документы. Теперь всем, кто живет на оккупированной территории и работает на государственных предприятиях, еще и запрещен выезд, - напоминает Денис. - Но под эту категорию на самом деле попадают практически все, кто в принципе работает (кроме разве что продавцов и таксистов), потому что там же все практически отжали. Супермаркеты и рынки отжаты, заводы и шахты тоже – это "госпредприятия" по факту. Все бюджетники – это тоже работники "государственных учреждений", и им запретили выезд".
Казанский уверяет, что читал посты в соцсетях так называемых "депутатов" фейковой "ДНР", которые эти решения принимают.
"Так они хватаются за головы и говорят: "Ну, это вообще Захарченко переборщил, звонят учителя и собираются увольняться из школ". Конечно, им невыгодно так. Невозможно людям с этой территории запретить выезд, потому что они ездят за пенсиями, какими-то выплатами, у всех родственники остались в Украине на подконтрольной части. Соответственно, у тебя два выхода: либо ты отрезан от внешнего мира и своих родных, либо ты увольняешься и как-то живешь, - поясняет Денис. - Ситуация на самом деле кошмарная. Всем уже очевидно, что это никакое не освобождение, не помощь людям, которые там живут, а просто издевательство над ними… Судя по тому, что люди пишут, судя по настроениям, они реально ненавидят всех. Они на всех обозлены и обижены. Они оказались в каком-то капкане, но им некого в этом винить. По большому счету, те, кто сейчас там живет, своей пассивностью и неучастием в событиях весны 2014 года тоже привели к текущему положению вещей".
Теги: Донбасс, власть, ДНР, ЛНР, захватчики, оккупанты, ОРДЛО
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