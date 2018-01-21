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Архив - Донецкая область

Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе

21.01.2018 12:15
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Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе

Несмотря на то, что все КПВВ на Донбассе сегодня работают в штатном режиме, движение затрудяется непогодой. Об этом сообщают пользователей соцсетей, которым приходится пересекать линию соприкосновения.

Как передает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Горловка на Артёмовск до первого поворота метров за 70
8-00 стоим под знаком 800 сзади еще 18 машин едим в сторону ДОнецка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей тьма, дождь шпарит
9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 20 машин
11-30 с 5 утра до 12 проехали только нулевой. Они уже на 0 днр

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Каргил на Донецк очередь машин 50-70, льгота 10-15

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
11-00 На Мариуполь негде очереди нет
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес и ещё половина.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации

Напомним, что сегодня, 21 января, у КПВВ стояло в очередях около 400 авто, а вчера самым посещаем был КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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