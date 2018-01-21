Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций

21.01.2018 19:45

Сегодня, 21 января, действующий в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) на захваченных мощностях "Киевстар" мобильный оператор "Феникс" похвалился очередным преступлением.



"Мы вывели в эфир более 30 базовых станции, бывших ранее в сети "Lifecell" ("Life:)). Это позволит разгрузить ресурсы "Феникса" в Донецке и улучшить качество связи", – заявил т.н. "министр" фейкового "минсвязи" оккупационной группировки "ДНР" Яценко.



Напомним, что услуги украинского мобильного оператора "Lifecell" стали недоступны для жителей ОРДО с 22 февраля 2017 года. С 11 января 2018-го в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей было прекращено предоставление услуг мобильной связи "Vodafone Украина" (из-за обрыва кабеля в районе Еленовки). В ОРЛО связь вернули. В ОРДО - нет...

Жители ОРДО начали активно закупать стартовые пакеты сотового оператора "Феникс" (с 11 января его абонентами стали порядка 100 тыс. человек). Из-за большой нагрузки на ресурсы "Феникса", возникли перебои внутри сети.

"Связисты" из "ДНР" продолжают зарабатывать, делая всё для того, чтобы связь "Vodafone Украина" не вернулась на оккупированную часть Донетчины.

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