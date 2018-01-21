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Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
Украинская противовоздушная оборона недавно снова сбила вражеский беспилотник "Орлан 10". Третий за месяц. "Это - настоящий военный комплекс разведки и корректировки артиллерийского огня. Этот БПЛА невозможно заказать через интернет. Более того - эта техника, официально стоит на вооружении армии РФ", - отмечают в Фонде "Повернись живим" (Вернись живым).
В ПЖ подчеркивают: увеличение количества сбитых летательных аппаратов противника - не только результат роста эффективности украинских ПВО. Дело еще и в том, что "россияне стали летать к нам чаще".
По мнению представителей ПЖ, обычно такая разведка проводится при подготовке наступления.
"Они ищут лазейки в нашей обороне, - пишет Фонд. - Ползучее наступление ВСУ деморализует как местных боевиков, так и приезжих военных. Дополнительно масла в огонь подливают западные партнеры, начиная передачу украинской армии летальных видов вооружения. Образно говоря: российские воздушные глаза, кроме лазейки в обороне, вероятно выискивают Абрамсы, или Джавелин… Можно предположить: боевикам, для повышения боевого духа крайне нужна хоть какая-то "победа". И вероятно локальное наступление, или даже захвата опорного пункта ВСУ, - с помощью журналистов, - вполне могли бы быть таким информповодом. Тем более, скоро выборы Путина…"
В ПЖ подчеркивают: "Удар всегда наносится по слабому месту. Но уровень оснащения ВСУ и соответствующей подготовки может отвлечь боевиков от плохой идеи…"
"Именно поэтому мы все вместе строим оборону, поставляя в армию средства наблюдения. Именно поэтому мы готовимся к худшему варианту развития событий, но делаем всё, чтобы это "худшее" никогда не произошло", - отмечают в Фонде, призывая всех желающих показывать помощь армии по ссылке https://goo.gl/ixZj5C
Теги: Донбасс, разведка, АТО, ВСУ, наступление, оккупанты, ОРДЛО
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