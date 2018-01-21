Оккупанты Донбасса пошли на расстрел мирных людей, лишь бы не возвращать Vodafone?

21.01.2018 13:59

Сегодня, 21 января, днем под обстрел попал автобус в районе КПП боевиков "ДНР" Еленовка (Оленовка). Есть жертвы.



В т.н. "оперативном командовании" пророссийской группировки "ДНР" заявили, что ЧП произошло сегодня в 13:20 (по московскому времени). Били якобы из стрелкового оружия. В результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения.



В обстреле оккупанты традиционно обвинили ВСУ. Но местные жители в соцсетях уверяют – били именно ДНРовцы. И сделали это, как утверждают жители ОРДО, специально, чтобы закрыть вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone. Ведь именно в районе Еленовки поврежден кабель (по данным СММ ОБСЕ, причиной тому могли быть новые траншеи, вырытые оккупантами).

Напомним, что С 11 января в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей предоставление услуг мобильной связи "Vodafone Украина" было прекращено. В ОРЛО связь вернули 19 января. В ОРДО - нет... Так что "связисты" из "ДНР" продолжают зарабатывать, делая всё для того, чтобы связь "Vodafone Украина" не вернулась на оккупированную часть Донетчины.

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