Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине

21.01.2018 22:20

С 22 по 26 января жители Донецкой области могут получить банковские услуги Ощадбанка недалеко в специальных мобильных отделениях. Они будут действовать недалеко от лнии соприкосновения.



Как сообщает общественная организация Донбасс SOS, режим работы МО Ощадбнака во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00. Мобильные отделения будут обслуживать клиентов в следующие дни:



п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 22, 24 и 26 января;

г. Бахмут (ул. Мира, 50) - 23 января

пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 25 января.



Напомним, что этих мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате зарплаты, пенсий, соцпомощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.