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Архив - Донецкая область

Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине

21.01.2018 22:20
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Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине

С 22 по 26 января жители Донецкой области могут получить банковские услуги Ощадбанка недалеко в специальных мобильных отделениях. Они будут действовать недалеко от лнии соприкосновения.

Как сообщает общественная организация Донбасс SOS, режим работы МО Ощадбнака во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00. Мобильные отделения будут обслуживать клиентов в следующие дни:

п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 22, 24 и 26 января;
г. Бахмут (ул. Мира, 50) - 23 января
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 25 января.

Напомним, что этих мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате зарплаты, пенсий, соцпомощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Ощадбанк, график, линия соприкосновения
 
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