Память "киборгов" из Донецкого аэропорта почтили музыкой в аэропортах Украины

21.01.2018 12:59

Сегодня, 21 января, в рамках Всеукраинской акции посвященной годовщине 242-дневной героической обороне Международного аэропорта "Донецк", по всей Украине, в частности в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Борисполе, Львове, Одессе, Харькове, Чернигове и Виннице звучит музыка.



Так, в Международном аэропорту "Борисполь" играли лучшие военные оркестры гарнизона г. Киева и музыкальных подразделений других формирований, сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.



- 270 музыкантов Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины исполнили известные музыкальные произведения для того, чтобы все мы помнили о героизме наших военнослужащих, погибших защищая Украину и о тех, кто сегодня продолжает бороться за нашу независимость, - отметил начальник военно-музыкального управления ВС Украины - главный военный дирижер полковник Владимир Дашковский.



Напомним, что в Украине в эти дни проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за мужество и стойкость прозвали "киборги".