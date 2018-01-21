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Память "киборгов" из Донецкого аэропорта почтили музыкой в аэропортах Украины
Сегодня, 21 января, в рамках Всеукраинской акции посвященной годовщине 242-дневной героической обороне Международного аэропорта "Донецк", по всей Украине, в частности в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Борисполе, Львове, Одессе, Харькове, Чернигове и Виннице звучит музыка.
Так, в Международном аэропорту "Борисполь" играли лучшие военные оркестры гарнизона г. Киева и музыкальных подразделений других формирований, сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.
- 270 музыкантов Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины исполнили известные музыкальные произведения для того, чтобы все мы помнили о героизме наших военнослужащих, погибших защищая Украину и о тех, кто сегодня продолжает бороться за нашу независимость, - отметил начальник военно-музыкального управления ВС Украины - главный военный дирижер полковник Владимир Дашковский.
Напомним, что в Украине в эти дни проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за мужество и стойкость прозвали "киборги".
Теги: Украина, Донбасс, музыка, память, Донецкий аэропорт, киборги
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