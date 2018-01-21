Пересечение линии разграничения: на Донетчине самым посещаем был КПВВ "Марьинка"

21.01.2018 10:07

За прошедшие сутки, 20 января пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, оставался интенсивным. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, приводя также статистику пересечения через каждый КПВВ.



В общем вчера в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств:



"Майорск" - 7238 человек и 779 транспортных средств;



"Марьинка" - 7709 человек и 1410 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5870 человек и 1050 транспортных средств;



"Гнутово" - 3140 человек и 778 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7900 человек.



Напомним, что сегодня, 21 января, у КПВВ стояло в очередях около 400 авто.