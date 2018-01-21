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Архив - Донецкая область

Появились подробности смертельной трагедии на "Шахте Ждановская" в ОРДО

21.01.2018 09:32
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Появились подробности смертельной трагедии на "Шахте Ждановская" в ОРДО

Сегодня, 21 января, "спасатели" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) подтвердили распространенную ранее в соцсетях информацию о взрыве метано-воздушной смеси в г. Ждановка на предриятии "Шахта Ждановская".

По данным "спасателей" ОРДО, ЧП произошо вчера в 12.29 (по Москве). В результате взрыва метано-воздушной смести погибло 2 человека (1970 г.р. и 1980 г.р.).

В 14.28 все рабочие шахты (314 человек) самостоятельно вышли на поверность. При поднятии на подверность получил травму руки мужчина 1978 г.р. Ему оказали помощь и транспортировали в медчуреждение г. Кирвовское.

Кроме того, в медпункте шахты оказали медикаметозную помощь мужчине 1965 г.р. и матери застигнутого взрывом.

В 15.54 горноспасатели подняли на поверхность тела погибших.

В 05.50 сегодня, 21 января, работы в зоне ЧС были окончены.



Теги: Донбасс, шахта, взрыв, ОРДО
 
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