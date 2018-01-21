Покровск превращается в город ларьков

21.01.2018 12:36

На этой неделе в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донецкой области) прошли общественные слушания, в ходе которых был презентован проект Комплексной схемы размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и их архитектурных типов на территории города Покровска.



Как сообщает ddk.dn.ua, мероприятие проходило в малом зале заседаний Покровского исполнительного комитета, и на нем сначала присутствовали только представители СМИ. Потом начали подходить местные депутаты. Представители общественности не пришли…



Начальник отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений Ольга Дмитриева отметила, что разработка данной схемы длилась около полугода. Местному бюджету она обошлась в 180 тысяч гривен.



Согласно комплексной схеме, в Покровске предлагается разместить 90 ларьков в разных частях города.



Кроме того, схемой предложено 5 архитипов:



- временное сооружение для продажи питьевой воды;



- универсальный модуль;



- временное сооружение для продажи цветов;



- временное сооружение для продажи непродовольственных товаров;



- временное сооружение для продажи продовольственных товаров.



"Архитип – это предложенное фасадное решение объекта, - отметила Ольга Дмитриева. – Теперь, если общественные слушанья пройдут, то заявителям будет предложено только один из этих вариантов".



Депутаты говорили, что необходимо сначала посоветоваться с жителями, а потом принимать такие решения. Некоторые высказывались, что в городе достаточно ларьков и строить новые не нужно. Обсуждения продолжались полтора часа. Ольга Дмитриева пообещала принять во внимание все замечания и предложения, а также подчеркнула, что эту схему можно менять.



Предложения в отдел архитектуры и градостроительства можно было вносить до 21 января. Далее эта Комплексная схема будет предложена на сессии горсовета.