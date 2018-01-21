Помощь Донбассу: благотворительные организации компенсируют неповоротливость власти

21.01.2018 21:34

Неспешные действия неповоротливой государственной машины отчасти компенсируют гуманитарные организации, которые сосредоточили свои усилия на "серой зоне" Донбасса. Об этом сообщает Антикризисный медиа-центр.



Так, Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" начал свою работу на Востоке Украины в 2015 году. Сотрудники фонда постоянно мониторят ситуацию в прифронтовой зоне и оперативно реагируют на потребности жителей.



Например, в недавно освобожденное Гладосово "Каритас Краматорск" вошел практически одновременно с украинскими военными, чтобы раздать местным жителям продукты питания.



"На сегодняшний день мы реализуем 18 проектов в Донецкой и Луганской областях. В основном это медицинская помощь, выдача продуктовых наборов, восстановление разрушенного жилья. Успех этой работы во многом зависит от того, насколько эффективно налажено сотрудничество с органами местной власти", – отметил отец Василий Иванюк, директор БФ "Каритас Краматорск".