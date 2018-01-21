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Архив - Донецкая область

Последствия войны: названы данные о разрушениях на Донбассе

21.01.2018 15:34
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Последствия войны: названы данные о разрушениях на Донбассе

За более чем три года войны на Донбассе так и не была создана единая база разрушенной инфраструктуры.

По данным Норвежского совета по делам беженцев, на сегодняшний день разрушено 4,5 тысяч жилых домов, из них около 2 тысяч – в Луганской области.

"Более 60 процентов нуждаются в легком и среднем ремонте, порядка 30 процентов требуют капитального ремонта и 7 процентов полностью разрушены, – сообщил представитель Совета Виктор Автономов. – Наша организация работает по трем направлениям – восстановление жилья, юридическая помощь, обеспечение средствами существования, то есть самозанятость населения".



Теги: Донбасс, война, ремонт, разрушения
 
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