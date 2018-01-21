Правда, "плохой" закон? Как новый "донбасский закон" ударил по РФ

21.01.2018 11:02

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак считает, что Россия фактически признала себя стороной конфликта на востоке Украины и показала значимость украинского закона о реинтеграции Донбасса.



В интервью Радио Свобода Грымчак обосновал свое мнение тем, что президент РФ Владимир Путин посвятил заседание Совета безопасности России обсуждению принятого Верховной Радой Украины закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (он же закон "о реинтеграции Донбасса" или о "деоккупации Донбасса").



Как отметил Грымчак, "ребята, вы всё время убеждали, что "мы не мы", "нас там нет", "мы вообще "посредники" ... И теперь Путин собирал Совет безопасности именно по поводу решения украинского парламента относительно неотъемлемой части территории Украина. "…С одной стороны, специалисты рассказывают, что это плохой закон. Так почему же президент Российской Федерации собирал по этому поводу Совет нацбезопасности российский. Правда, "плохой" закон?" - недоумевает Грымчак.



Также, по словам заместителя министра, принятие закона о реинтеграции Донбасса способствовать тому, что Россия не сможет легализовать своих воинов-оккупантов на востоке Украины под видом миротворцев.



На вопрос, что он считает самым важным в этом документе, Грымчак ответил так: "Первый, я думаю, очень важный пункт, он будет еще не раз упоминаться - это ссылка на то, что Украина использует статью 51 Устава ООН о том, что любая страна имеет право на самооборону. Второе – у нас есть дата начала агрессии - 20 февраля 2014. Эта дата закреплена законом от апреля 2014 об оккупации Крыма. У нас уже тогда было определено, что территория Крыма является оккупированной. И поэтому то, что у нас происходило на востоке Украины - это не какая-то отдельная агрессия Российской Федерации, а это все началось 20 февраля 2014. Это упоминается, что начало было тогда, а все остальное - это последствия именно такой деятельности. И территория признана оккупированной. Я тоже считаю, что это тоже очень важно. Эти пукнты очень важны еще и потому, что сегодня у нас идут переговоры по поводу возможного наличия миротворцев. И закон усиливает позицию Украины".



По словам Грымчака, теперь Россия не может участвовать в миротворческой миссии ООН.



"Потому что, согласно нашему законодательству, и это уже поняли все наши союзники и весь мир, Россия является стороной конфликта - она не может быть в миссии. Поэтому все разговоры о том, что Россия будет миротворческие войска выставлять, я думаю, на этом уже закончены", - отмечает Грымчак.

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.



Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.

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