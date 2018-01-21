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Разбор прилетов: полная сводка обстрелов в зоне АТО - с указанием оружия и количества выпущенных боеприпасов

21.01.2018 13:49
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Разбор прилетов: полная сводка обстрелов в зоне АТО - с указанием оружия и количества выпущенных боеприпасов

Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, за минувшие сутки, 20 января, оккупанты Донбасса устроили 6 обстрелов. При этом не раз применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

На Луганском направлении, по словам полковника, был зафиксирован один прицельный вражеский обстрел: около 17:00 из гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Луганского.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска активничали на Приморском участке, где зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Трижды противник обстреливал защитников Водяного. В частности, в течение суток зафиксирован прилет 15 снарядов из минометов калибра 120 мм, неоднократные длительные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия. Во время одно из обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Еще 12 снарядов из минометов калибра 82 мм оккупанты выпустили по защитникам Широкино, сопровождая их обстрелами из гранатометов.

Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого пехотного оружия, боевики российско-оккупационных войск, начиная примерно с 11:00 и в течение почти 8 часов вели обстрелы по позициям сил АТО в районе Новоселовки Второй. Именно там вчера получили поражения (боевые травмы) четыре защитника Украины.

Всего вчера в сторону военнослужащих Вооруженных Сил Украины было выпущено 27 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.

Напомним, что была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало текущих суток.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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