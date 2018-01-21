Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении

21.01.2018 18:59

Сегодня, 21 января, пресс-центр штаба АТО сообщил, что командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты противника всеми силами пытается скрыть неудачные действия своей ДРГ на Приморском направлении.



"Развернутая в российских СМИ информационная кампания по обвинению сил АТО в проведении диверсий и захвата в плен "защитника ДНР" является очередным проявлением искажения реальных фактов, - отмечают в пресс-центре. - На самом деле пленник боевик с позывным "Малой" является заместителем командира 1 стрелкового взвода, 1 стрелковой роты, 3-го-го стрелкового батальона и выполнял боевую задачу в составе ДРГ, деятельность которой была разоблачена…"



В то же время, в разведке штаба АТО не исключают появления новой фейковых публикации, которые будут указывать, что "Малой" по собственной инициативе дезертировал с позиций.



"Такая версия была принята во время совещания, состоявшегося в командовании батальона при участии первого заместителя 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка, учитывая возможные угрозы и последствия разглашения пленным информации", - отмечается в сообщении пресс-центра.