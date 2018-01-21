Ситуация в КПВВ у линии разграничения: "Гнутово" - перегружено, в "Новотроицком" - небольшие очереди

21.01.2018 09:19

Сегодня, 21 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, стояло около 400 авто.



Как передает Госпогранслужба Украины, в КПВВ на въезд и выезд воскресным утром находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/70; "Марьинка" - 50/30; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 60/80.



Напомним, что вчера в КПВВ произвели задержания почти на 100 тысяч.