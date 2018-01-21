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СМИ ОРДЛО живут Украиной
Известный журналист и блогер Денис Казанский прокомментировал ситуацию со средствами массовой информации в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
"Там нет СМИ, нет каких-то цивилизованных возможностей, как в нормальном государстве, что-то узнать, позвонить, написать запрос, получить официальный комментарий, - заявил Казанский в интервью "Апострофу". - На самом деле в местных газетах и остальных работающих "СМИ" невозможно что-то найти об этой территории. 80% контента у них строится на том, какая плохая Украина, что в Киеве "фашисты" и так далее. Они не обсуждают новости, это не СМИ в классическом понимании, не журналистика, они не обсуждают реально актуальные проблемы той территории, на которой они находятся – задержку зарплат, запрет выездов, ничего такого".
"Вот, например, открываешь любую газету "Новороссия", а там все о том, что в Киеве "фашисты опять жгли шины", "Порошенко убивает детей Донбасса" и так далее. Совершенно непонятно, зачем они отделялись, ведь они могли бы то же самое писать, будучи в Украине, - продолжает Денис. - Они все равно интересуются Украиной, живут Украиной и смотрят только на то, что происходит в Киеве. О событиях в России, к которой они так стремятся, нет вообще ничего. Может, один процент всех публикаций. Главная тема – то, как плохо здесь, "ужасы" евроинтеграции и так далее. Поэтому какую-то информацию о том, что на самом деле там происходит, можно почерпнуть только из комментариев в соцсетях. Понятно, что эту информацию тяжело проверить и доказать каким-то образом – она на уровне слухов".
По мнению блогера, это полностью соответствует Советскому Союзу: "Взорвался Чернобыль, и неделю никто ничего не знал, все жили только слухами о том, что где-то что-то взорвалось, пока не стали говорить об этом правду во всеуслышание. А сначала как было? Нет информации - и все тут. Вот так и там сейчас, только хотя бы соцсети есть и можно что-то в комментариях почитать. Но, опять же, люди могут подавать информацию преувеличенно, могут всего не знать. Приходится собирать информацию по крупицам".
Отметим, что еще одной особенностью "СМИ" (по крайней мере, печатных изданий, выходящих в ОРДО) является обязательное восхваление вожака "ДНР" Александра Захарченко.
Теги: Донбасс, СМИ, журналистика, оккупация, ОРДЛО
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