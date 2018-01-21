Соцсети: в ОРДО обирают рыночных торговцев

21.01.2018 08:31

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала, как под прикрытием предприятия "Рынки Донбасса" в ОРДО (отдельные районы Донецкой области – неподконтролная часть региона) обирают рыночных торговцев.



Вот, что пишет Мария на своей странице в соцсети Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. В ‎2014-2015 годах хозяева торговых магазинчиков на всех рынках по очереди, дарили свою собственность рыспублике насовсем . Добровольно и безвоздмезДно. Тогда создали государственное предприятие "Рынки Донбасса".

А рыночное начальство весело проводило перепись - сдал, принял, протокол.



Новую власть не интересовало сколько люди вложили в эти магазинчики денег, от семей оторвали, чтобы потом было каждый день, чем ту же самую семью кормить. Они провели опись имущества.



Как говорится, совсем нюх потеряли и перепутали свою шерсть с общественной. И с того момента, все личное имущество рыночных торговцев стало достоянием типа всей молодой рыспублики.



Хотела бывшая хозяйка своего собственного магазинчика, а теперь уже арендатор своего же, но уже бывшего, а теперь уже собственности рынков дамбасса, прошлым летом снять свой же кондиционер и унести его домой, но ей сказали, шо низззя, теперь это собственность рыспублики, иначе будешь возмещать ущерб, нанесённый рыспублике, теперь всё должно сходиться с описью на момент добровольного акта дарения. (То, шо это был АКТ уже никто не сомневается!)



А перед новым годом все рыночные арендаторы должны были подписать бумажку, шо типа соглашаются с новыми ценами аренды. А потом выяснилось, шо всем подняли стоимость по - разному. Кому на 50 процентов, а двум этим хозяйкам своих бывших магазинчиков, подняли в наглую в два раза.



Те возбухнули и созвали собрание арендаторов и пригласили руководство рынка. Стали объяснять руководству, шо они не имеют права поднимать цену во время войны, это называется саботаж. Так написано в каком распоряжении днр.



Руководство попросило не выражаться незнакомыми словами. И не разводить тут волюнтаризм.

Хозяйки продолжали, шо если уже поднимают цены, то должны всем одинаково, а не по-разному, Это же какая-то дискриминация.



А дирекция начинает рассказывать, шо может делать всё, шо хочет. Они тут хозяева. И работают на благо государства. На то есть указы, приказы, распоряжения и дополнения к ним с изменениями.



Две хозяйки, которых это коснулось, возбухают дальше. Показывают им распечатки всех этих распоряжений, которые сделали из интернета. И указывают, красным отмеченные пункты, по которым они не могут так поднимать цену аренды.



Остальные арендаторы рынка даже не мукнули. Стадо стояло и молчало.



Руководство нагло жмёт дальше. А две хозяйки не соглашаются. Начальство прессует. Хозяйки говорят, напишем в прокуратуру днр. А те собрание распустили и сказали, шо натравят на этих двух налоговую и пожарных и ещё кого-нибудь. Хахаха.



Налоговая ещё не пришла, а пожарные в скоростях пришли на запах виртуальных денег, мозг выкручивали, и то не так, и то.



Хозяйки говорят, а какие к нам претензии по пожарной безопасности? Это же собственность рынка, пусть они и устраняют все эти недостатки.



А руководства рынка говорит, нет, уж, будьте любезны, дорогие арендаторы, сами .

А пожарные говорят мы вас щас закроем и не дадим вам работать. А хозяйки говорят, а мы щас позвоним на "горячую линию днр" и насяваем прызыденту рыспублики или сразу прямо в МГБ (мынистерство госбезопасТности днр) .



И начальство в этом месте трошки сИрануло.



И пожарные свои фамилии говорить не стали. У пожарных немного пуканы задымились, чем сами же нарушили соблюдение норм пожарной безопасности.



Стали все хором этих хозяек успокаивать, шо, мол, всё в интересах рыспублики...



Но цену за аренду не сбавили...



Короче, ничего нового. Куда бедному крестьянину податься? Белые были - грабили, красные пришли - тоже, понимаешь... грабят без всякого стеснения....так у этих красных ещё и автоматы в арсенале есть, и подвалы СС с удобствами во дворе".