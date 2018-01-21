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Стало известно, как и когда переселенцам дадут жилье в Покровске

21.01.2018 08:13
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Стало известно, как и когда переселенцам дадут жилье в Покровске

На заседании исполнительного комитета в Покровске (бывший Красноармейск, что на Донетчине) на этой неделе был утвержден порядок распределения и предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Как передает ddk.dn.ua, за средства местного бюджета были приобретены 9 квартир, которые предназначены для переселенцев.

"Как предусматривает законодательство, документы граждане будут сдавать в Центр предоставления административных услуг. Комиссия, в состав которой вошли депутаты, представители пенсионного фонда, Управления социальной защиты, общественных организаций будут рассматривать документы и будут утверждать информационные и технологические карточки", - отметила специалист 1 категории ЖКО Татьяна Омельченко.

По словам секретаря горсовета Ирины Сущенко, критериями для распределения имеющихся 9 квартир будут:

- наличие в семье детей и их количество;

- наличие нетрудоспособных членов семьи;

- наличие беременных женщин;

- наличие лиц, которые находятся под опекой.

"Все это учитывается по бальной системе, на протяжении февраля и марта через ЦНАП принимаются документы от переселенцев и формируется очередь. Те, которые наберут наибольшее количество балов, между ними будут распределены эти 9 квартир", - сообщила Ирина Сущенко.

Квартиры будут предоставляться по договору на 1 год, с правом продолжить пользование квартирой до 3-х лет.

Как сообщили в ходе исполкома, эти 9 квартир будут предоставлены в использование уже в апреле.



Теги: Донбасс, квартира, жилье, переселенцы, Покровск (Красноармейск), ВПЛ
 
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