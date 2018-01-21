"Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен

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В оккупационном "минсвязи" на неподконтрольной части Донетчины, похоже, не собираются "резать курицу, несущую золотые яйца". А именно таковым для них является отсутствие связи мобильного оператора "Vodafone Украина".
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…
В "ДНР" число абонентов "Феникса", работающего на "отжатых" мощностях "Киевстара", выросло с 11 января более чем на 100 тысяч человек (о чем в "минсвязи" радостно рапортуют). К тому же, нещадно "рубятся бабки" перекупщиками пакетов и различными новыми "предложениями" по дозвону на свободную Украину.
Резко поднялись доходы телекоммуникационного предприятия Комтел: заработали таксофоны, а вчера стало известно о возможности звонить в Украину со стационарных аппаратов. За 10 рублей в минуту.
А сегодня в ОРДО пообещали запустить очередные "национализированные" станции украинского оператора Life, оставшиеся на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Станции перенастраивают под работу "республиканского" оператора мобильной связи "Феникс".
Идет бешенная "рубка бабок". И пока из Кремля не скажут "стоп", останавливаться в ОРДО, похоже, не собираются. И плевать "рулевым" псевдореспублики на то, что "Феникс" не тянет, а местные жители во многом "завязаны" на Vodafone.
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Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ОРДО
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